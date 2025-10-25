SOIRÉE CABARET Villefranche-de-Lauragais

Le Comité des Fêtes organise une soirée cabaret le samedi 25 octobre 2025 sous la halle centrale, à partir de 19h30.

Au programme, un spectacle de qualité avec le Cancan Paris Show, qui viendra animer la soirée de ses performances artistiques.

Un repas complet accompagnera cette animation

Salade lauragaise, cassoulet, fromage, dessert et vin

Le tarif est fixé à 80 € par personne.

Les inscriptions sont ouvertes et obligatoires. Renseignements et réservations au 06 87 31 70 45. 80 .

SOUS LA HALLE Villefranche-de-Lauragais 31290 Haute-Garonne Occitanie

English :

The Comité des Fêtes is organizing a cabaret evening on Saturday, October 25, 2025 in the central hall, starting at 7:30pm.

German :

Das Festkomitee organisiert am Samstag, den 25. Oktober 2025, in der zentralen Halle ab 19:30 Uhr einen Kabarettabend.

Italiano :

Il Comité des Fêtes organizza una serata di cabaret sabato 25 ottobre 2025 nella sala centrale, a partire dalle 19.30.

Espanol :

El Comité de Fiestas organiza una velada de cabaret el sábado 25 de octubre de 2025 en el vestíbulo central, a partir de las 19.30 horas.

