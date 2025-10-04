Soirée Cabarret Losse
Soirée Cabarret Losse samedi 4 octobre 2025.
Soirée Cabarret
Salle Raphaël Jourdan Losse Landes
Tarif : 35 – 35 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-04
2025-10-04
L’opportunité d’aller voir un spectacle de cabaret n’est jamais présenté à vous ? Pas de problème, c’est le Cabaret qui vient à vous !
Au programme, une soirée exceptionnelle entre show et repas gourmand festif !
Pour ne rien louper, réservation obligatoire avant le 30 Septembre !
Salle Raphaël Jourdan Losse 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 93 62 02
English : Soirée Cabarret
Never had the opportunity to see a cabaret show? No problem, Cabaret comes to you!
On the program: an exceptional evening of shows and a festive gourmet meal!
To make sure you don’t miss out, book before September 30!
German : Soirée Cabarret
Die Gelegenheit, eine Kabarettaufführung zu besuchen, hat sich Ihnen noch nie geboten? Kein Problem, das Kabarett kommt zu Ihnen!
Auf dem Programm steht ein außergewöhnlicher Abend mit einer Show und einem festlichen Gourmet-Menü!
Um nichts zu verpassen, ist eine Reservierung bis zum 30. September erforderlich!
Italiano :
Non avete mai avuto l’opportunità di andare a vedere uno spettacolo di cabaret? Nessun problema, il Cabaret viene da voi!
Il programma prevede una serata eccezionale di spettacoli e un pasto gourmet festivo!
Per non perdere l’occasione, le prenotazioni devono essere effettuate entro il 30 settembre!
Espanol : Soirée Cabarret
¿Nunca ha tenido la oportunidad de ir a ver un espectáculo de cabaret? No hay problema, ¡el cabaret se acerca a usted!
El programa incluye una velada excepcional de espectáculos y una cena gastronómica festiva
Para no perderse nada, hay que reservar antes del 30 de septiembre
L’événement Soirée Cabarret Losse a été mis à jour le 2025-09-06 par OT Landes d’Armagnac