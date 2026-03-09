Soirée Cadeaux Musique Le New Montcharlet Chiddes

Soirée Cadeaux Musique

Le New Montcharlet 1, impasse du Château Chiddes Nièvre

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 19:00:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Soirée Cadeaux Musique À partir de 19h au restaurant le New Montcharlet, 1 impasse du Château.

Animations, DJ et surprises.

Informations au 09 83 84 34 36 06 13 95 67 43 .

Le New Montcharlet 1, impasse du Château Chiddes 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 13 95 67 43

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Cadeaux Musique

L’événement Soirée Cadeaux Musique Chiddes a été mis à jour le 2026-03-09 par OT Rives du Morvan