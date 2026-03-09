Soirée Cadeaux Musique Le New Montcharlet Chiddes
Soirée Cadeaux Musique Le New Montcharlet Chiddes vendredi 8 mai 2026.
Le New Montcharlet 1, impasse du Château Chiddes Nièvre
Début : 2026-05-08 19:00:00
2026-05-08
Soirée Cadeaux Musique À partir de 19h au restaurant le New Montcharlet, 1 impasse du Château.
Animations, DJ et surprises.
Informations au 09 83 84 34 36 06 13 95 67 43 .
Le New Montcharlet 1, impasse du Château Chiddes 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 13 95 67 43
