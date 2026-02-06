Soirée Café-Crochet (LSF/FR) Bibliothèque André Malraux Paris

L’objectif est de relever le défi de créer une œuvre collective. Surprise !

Cette soirée est destinée à un public mixte, sourds et entendants, en présence d’interprètes LSF/FR

Pour le buffet participatif, vous pouvez apporter de quoi manger et de boire afin de partager ce moment convivial tout en crochetant.

24 participant.e.s maximum maitrisant le crochet Apporter votre matériel (1 crochet et des pelotes de laine de votre choix)

4 participant.e.s maximum ne maitrisant pas ou peu le crochet Des pelotes de laine et des crochets seront à disposition.

La bibliothèque André Malraux propose, pour la première fois, une soirée Café-Crochet !

Le samedi 14 mars 2026

de 18h00 à 22h00

gratuit

Public jeunes et adultes.

Bibliothèque André Malraux 112 rue de Rennes 75006 Paris

+33145445385 bibliotheque.andre-malraux@paris.fr https://www.facebook.com/bibliopi/ https://www.facebook.com/bibliopi/



