Soirée Café-Crochet (LSF/FR) Bibliothèque André Malraux Paris
Soirée Café-Crochet (LSF/FR) Bibliothèque André Malraux Paris samedi 14 mars 2026.
L’objectif est de relever le défi de créer une œuvre collective. Surprise !
Cette soirée est destinée à un public mixte, sourds et entendants, en présence d’interprètes LSF/FR
Pour le buffet participatif, vous pouvez apporter de quoi manger et de boire afin de partager ce moment convivial tout en crochetant.
24 participant.e.s maximum maitrisant le crochet
Apporter votre matériel (1 crochet et des pelotes de laine de votre choix)
4 participant.e.s maximum ne maitrisant pas ou peu le crochet
Des pelotes de laine et des crochets seront à disposition.
La bibliothèque André Malraux propose, pour la première fois, une soirée Café-Crochet !
Le samedi 14 mars 2026
de 18h00 à 22h00
gratuit
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-14T19:00:00+01:00
fin : 2026-03-14T23:00:00+01:00
Date(s) : 2026-03-14T18:00:00+02:00_2026-03-14T22:00:00+02:00
Bibliothèque André Malraux 112 rue de Rennes 75006 Paris
+33145445385 bibliotheque.andre-malraux@paris.fr https://www.facebook.com/bibliopi/ https://www.facebook.com/bibliopi/
