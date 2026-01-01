Soirée café théâtre avec les kirabuls Salle des fêtes de Davayé Davayé
Soirée café théâtre avec les kirabuls Salle des fêtes de Davayé Davayé samedi 31 janvier 2026.
Soirée café théâtre avec les kirabuls
Salle des fêtes de Davayé 205 impasse des Brosses Davayé Saône-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31 20:30:00
fin : 2026-01-31
Date(s) :
2026-01-31
Les Kirabuls débarquent avec leur nouveau spectacle du rire, du rythme et zéro temps mort !
Organisé par le Sou des Écoles de Davayé & Vergisson. .
Salle des fêtes de Davayé 205 impasse des Brosses Davayé 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 30 86 84 Soudesecoles.dv@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée café théâtre avec les kirabuls
L’événement Soirée café théâtre avec les kirabuls Davayé a été mis à jour le 2026-01-05 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès