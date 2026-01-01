Soirée café théâtre avec les kirabuls Salle des fêtes de Davayé Davayé

Soirée café théâtre avec les kirabuls

Salle des fêtes de Davayé 205 impasse des Brosses Davayé Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2026-01-31 20:30:00

2026-01-31

Les Kirabuls débarquent avec leur nouveau spectacle du rire, du rythme et zéro temps mort !

Organisé par le Sou des Écoles de Davayé & Vergisson. .

+33 6 77 30 86 84 Soudesecoles.dv@gmail.com

English : Soirée café théâtre avec les kirabuls

