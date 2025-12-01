SOIRÉE CAFÉ THÉÂTRE HUMORISTIQUE COSY Lafitte-Vigordane

SOIRÉE CAFÉ THÉÂTRE HUMORISTIQUE COSY

COMPLEXE D’ANIMATIONS LOCALES-SALLE POLYVALENTE Lafitte-Vigordane Haute-Garonne

Début : 2025-12-12 19:30:00

Venez passez une belle soirée, placée sous le signe de l’humour et de la convivialité à Lafitte-Vigordane !

Dans le cadre des animations culturelles proposées par l’espace de vie sociale du foyer rural de la commune, le petit groupe de femmes les nanas fittoises a le plaisir de vous accueillir à leur soirée café théâtre, placée sous le signe de l’humour et la convivialité.

Vous aurez l’occasion de découvrir le spectacle Cosy , proposé par la compagnie Synapse .

Le bar vous proposera bières, vins, soft et, sur réservation des assiettes de tapas ( charcuterie fromage soupe maison ) à 8€ et 1 café gourmand ( 3 douceurs sucrées + 1 café) à 4€

Pour le spectacle merci de prévoir une participation au chapeau : libre mais nécessaire !

A VOS AGENDAS ! .

COMPLEXE D’ANIMATIONS LOCALES-SALLE POLYVALENTE Lafitte-Vigordane 31390 Haute-Garonne Occitanie evslaparenthese@gmail.com

English :

Come and enjoy a fun-filled evening in Lafitte-Vigordane!

