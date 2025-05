Soirée café théâtre – Salle Pascal Obispo La Lande-de-Fronsac, 31 mai 2025 20:30, La Lande-de-Fronsac.

Gironde

Soirée café théâtre Salle Pascal Obispo Route Royale La Lande-de-Fronsac Gironde

Début : 2025-05-31 20:30:00

fin : 2025-05-31 23:00:00

2025-05-31

La team Festi’Lande vous donne rendez-vous pour un week-end festif et convivial !

Samedi 31 mai 2025 à 20h30

Place à la bonne humeur avec une soirée théâtre d’impro présentée par Simon et son équipe !

Rires garantis, ambiance déjantée, et pour accompagner tout ça buvette et planches apéritives sur place.

Entrée 10€ la place

Ouverture des portes à 18h30

Réservation conseillée .

Salle Pascal Obispo Route Royale

La Lande-de-Fronsac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 87 83 26 festilande33240@laposte.net

