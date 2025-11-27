Soirée Café-théâtre L’Atelier Rive Gauche La Cigale de Royan Royan
Soirée Café-théâtre L’Atelier Rive Gauche La Cigale de Royan Royan jeudi 27 novembre 2025.
Soirée Café-théâtre L’Atelier Rive Gauche
La Cigale de Royan 79 avenue de la Grande Conche Royan Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-27 20:30:00
fin : 2025-11-27
Date(s) :
2025-11-27
Soirée café-théâtre réservée à ceux qui aiment rire de tout !
Passez un bon moment en famille ou entres amis avec l’Atelier Rive Gauche.
.
La Cigale de Royan 79 avenue de la Grande Conche Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 61 13 95 contact@lacigalederoyan.com
English :
A café-theatre evening for those who like to laugh at everything!
Have a great time with family and friends at Atelier Rive Gauche.
German :
Ein Café-Theater-Abend für alle, die gerne über alles lachen!
Verbringen Sie eine gute Zeit mit der Familie oder Freunden mit dem Atelier Rive Gauche.
Italiano :
Una serata di caffè-teatro per chi ama ridere di tutto!
Divertitevi con la famiglia o con gli amici all’Atelier Rive Gauche.
Espanol :
Una velada de café-teatro para gente a la que le gusta reírse de todo
Pásalo en grande con tu familia o amigos en el Atelier Rive Gauche.
L’événement Soirée Café-théâtre L’Atelier Rive Gauche Royan a été mis à jour le 2025-11-06 par Royan Atlantique