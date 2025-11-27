Soirée Café-théâtre L’Atelier Rive Gauche La Cigale de Royan Royan

Soirée Café-théâtre L’Atelier Rive Gauche

La Cigale de Royan 79 avenue de la Grande Conche Royan Charente-Maritime

Soirée café-théâtre réservée à ceux qui aiment rire de tout !



Passez un bon moment en famille ou entres amis avec l’Atelier Rive Gauche.

La Cigale de Royan 79 avenue de la Grande Conche Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 61 13 95 contact@lacigalederoyan.com

English :

A café-theatre evening for those who like to laugh at everything!



Have a great time with family and friends at Atelier Rive Gauche.

German :

Ein Café-Theater-Abend für alle, die gerne über alles lachen!



Verbringen Sie eine gute Zeit mit der Familie oder Freunden mit dem Atelier Rive Gauche.

Italiano :

Una serata di caffè-teatro per chi ama ridere di tutto!



Divertitevi con la famiglia o con gli amici all’Atelier Rive Gauche.

Espanol :

Una velada de café-teatro para gente a la que le gusta reírse de todo



Pásalo en grande con tu familia o amigos en el Atelier Rive Gauche.

