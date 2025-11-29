Soirée café théatre Poix-Terron

Soirée café théatre Poix-Terron samedi 29 novembre 2025.

Soirée café théatre

Salle de la Vence Poix-Terron Ardennes

Festi’Poix organise une soirée café théâtre. « Coups de Pompes Funèbres » un spectacle de la compagnie « Restons scènes » vous sera présenté. Entrée 25€ avec choucroute garnie. Le samedi 29 novembre à partir de 19h30. 50% des bénéfices au profit du Téléthon. Réservation obligatoire avant le 20 novembre

Salle de la Vence Poix-Terron 08430 Ardennes Grand Est +33 3 24 35 24 29 festipoix@orange.fr

English :

Festi’Poix is organizing a café-theater evening. « Coups de Pompes Funèbres » a show by the « Restons scènes » company will be presented. Admission 25? with sauerkraut. Saturday November 29 from 7.30pm. 50% of proceeds to benefit the Telethon. Reservations required by November 20

German :

Festi’Poix organisiert einen Café-Theater-Abend. das Stück « Coups de Pompes Funèbres » der Theatergruppe « Restons scènes » wird Ihnen vorgeführt. Eintritt 25? mit Sauerkrautgarnitur. Am Samstag, den 29. November ab 19:30 Uhr. 50 % der Einnahmen gehen an den Telethon. Reservierung vor dem 20. November erforderlich

Italiano :

Festi’Poix organizza una serata di teatro-caffè. verrà presentato lo spettacolo « Coups de Pompes Funèbres » della compagnia « Restons scènes ». Ingresso 25? con crauti. Sabato 29 novembre dalle 19.30. il 50% del ricavato è destinato a Telethon. Prenotazione obbligatoria entro il 20 novembre

Espanol :

Festi’Poix organiza una velada de café-teatro. se presentará el espectáculo « Coups de Pompes Funèbres » de la compañía « Restons scènes ». Entrada 25? con chucrut. Sábado 29 de noviembre a partir de las 19.30 h. el 50% de los beneficios se destinará al Teletón. Reserva obligatoria antes del 20 de noviembre

