Soirée Calendale Salle des fêtes Louis Michel Eyragues

Soirée Calendale

Lundi 22 décembre 2025 à partir de 20h30. Salle des fêtes Louis Michel Chemin Notre Dame Eyragues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-22 20:30:00

fin : 2025-12-22

Date(s) :

2025-12-22

Soirée Calendale à la Salle des fêtes Louis Michel.

Soirée Calendale à la Salle des fêtes Louis Michel.



Origine des cadeaux de Noël.

Pastorale interprétée par les membres de l’association Li Vihado .

Animation musicale par Li Festejaire et la chorale Les amis de Saint Roch .



Dégustation des 13 desserts. .

Salle des fêtes Louis Michel Chemin Notre Dame Eyragues 13630 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 92 82 32

English :

Soirée Calendale at the Salle des fêtes Louis Michel.

L’événement Soirée Calendale Eyragues a été mis à jour le 2025-12-11 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence