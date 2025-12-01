Soirée Calendale Salle des fêtes Louis Michel Eyragues
Soirée Calendale Salle des fêtes Louis Michel Eyragues lundi 22 décembre 2025.
Soirée Calendale
Lundi 22 décembre 2025 à partir de 20h30. Salle des fêtes Louis Michel Chemin Notre Dame Eyragues Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-22 20:30:00
fin : 2025-12-22
Date(s) :
2025-12-22
Soirée Calendale à la Salle des fêtes Louis Michel.
Soirée Calendale à la Salle des fêtes Louis Michel.
Origine des cadeaux de Noël.
Pastorale interprétée par les membres de l’association Li Vihado .
Animation musicale par Li Festejaire et la chorale Les amis de Saint Roch .
Dégustation des 13 desserts. .
Salle des fêtes Louis Michel Chemin Notre Dame Eyragues 13630 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 92 82 32
English :
Soirée Calendale at the Salle des fêtes Louis Michel.
L’événement Soirée Calendale Eyragues a été mis à jour le 2025-12-11 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence