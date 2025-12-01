Soirée calendale Maison de Saint-Julien-les-Martigues Martigues

Soirée calendale

Samedi 20 décembre 2025 à partir de 20h30. Maison de Saint-Julien-les-Martigues Chemin des Boules Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2025-12-20 20:30:00

fin : 2025-12-20

Soirée calendale organisée par le cercle St Esprit

Soirée calendale noël des santons, 13 desserts .

Maison de Saint-Julien-les-Martigues Chemin des Boules Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Provence evening organised by the St Esprit club

