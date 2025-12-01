Soirée calendale Maison de Saint-Julien-les-Martigues Martigues
Soirée calendale Maison de Saint-Julien-les-Martigues Martigues samedi 20 décembre 2025.
Soirée calendale
Samedi 20 décembre 2025 à partir de 20h30. Maison de Saint-Julien-les-Martigues Chemin des Boules Martigues Bouches-du-Rhône
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Début : 2025-12-20 20:30:00
fin : 2025-12-20
2025-12-20
Soirée calendale organisée par le cercle St Esprit
Soirée calendale noël des santons, 13 desserts .
Maison de Saint-Julien-les-Martigues Chemin des Boules Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
Provence evening organised by the St Esprit club
