Soirée « Calissons et Vins d’Aix-en-Provence »

Jeudi 21 août 2025 de 18h30 à 21h. Parvis du Musée du Calisson Confiserie du Roy René 5380 Route D’Avignon Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

La Confiserie du Roy René et le Château du Seuil vous invite à leur soirée « Calissons et Vins d’Aix-en-Provence »

Le temps d’une soirée, le Château du Seuil et le Roy René s’associe pour vous faire découvrir leurs vins et calissons en accordant leurs notes subtiles de ces produits du terroir aixois.



En complément de cette dégustation, des démonstrations de façonnage de calissons sont prévues.



Le traiteur Chouette Ensemble au « comptoir de son camion gourmand » vous proposera une carte de mets faits de produits locaux et de saison.



La soirée sera musicalement animée par Florian de Judeboxx, guitariste, qui vous enchantera avec ses morceaux de musiques variées.





Pendant la soirée, vous pourrez profiter de 10% de réduction dans notre boutique. Le musée restera également ouvert pour une visite en autonomie. .

Parvis du Musée du Calisson Confiserie du Roy René 5380 Route D’Avignon Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 39 29 82 visites@calisson.com

English :

Confiserie du Roy René and Château du Seuil invite you to their « Calissons et Vins d’Aix-en-Provence » evening

German :

Die Confiserie du Roy René und das Château du Seuil laden Sie zu ihrem Abend « Calissons et Vins d’Aix-en-Provence » ein

Italiano :

La Confiserie du Roy René e lo Château du Seuil vi invitano alla serata « Calissons e i vini di Aix-en-Provence »

Espanol :

La Confiserie du Roy René y el Château du Seuil le invitan a su velada « Calissons y vinos de Aix-en-Provence »

