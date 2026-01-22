Soirée Camembert Rôti Salle des fêtes Saint-Avit-de-Vialard
Soirée Camembert Rôti Salle des fêtes Saint-Avit-de-Vialard samedi 7 février 2026.
Soirée Camembert Rôti
Salle des fêtes Route du lavoir Saint-Avit-de-Vialard Dordogne
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-07
2026-02-07
Au programme
– Apéro
– Soupe
– Trou normand
Musique et Tombola
Apportez vos couverts.
Réservation obligatoire avant le 3 février
Salle des fêtes Route du lavoir Saint-Avit-de-Vialard 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 27 77 02
English : Soirée Camembert Rôti
Program:
– Aperitif
– Soup
– Trou Normand
Music and raffle
Bring your cutlery.
Reservations required by February 3
