Soirée Camembert Rôti Salle des fêtes Saint-Avit-de-Vialard

Soirée Camembert Rôti

Salle des fêtes Route du lavoir Saint-Avit-de-Vialard Dordogne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

2026-02-07

Au programme

– Apéro

– Soupe

– Trou normand

Musique et Tombola

Apportez vos couverts.

Réservation obligatoire avant le 3 février

Salle des fêtes Route du lavoir Saint-Avit-de-Vialard 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 27 77 02

English : Soirée Camembert Rôti

Program:

– Aperitif

– Soup

– Trou Normand

Music and raffle

Bring your cutlery.

Reservations required by February 3

L’événement Soirée Camembert Rôti Saint-Avit-de-Vialard a été mis à jour le 2026-01-19 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère