Soirée camping au jardin Jardins de Callunes Ban-de-Sapt
samedi 25 juillet 2026 · Jardins de Callunes · Ban-de-Sapt
Informations pratiques
Ban-de-Sapt
Soirée camping au jardin
Jardins de Callunes 5 Chemin de la Prelle Ban-de-Sapt Vosges
Tarif : – – EUR
40
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-25 18:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25 2026-08-08 2026-08-22
Passez une soirée camping au jardin ! Barbecue convivial, dessert, veillée autour d’une table à feu et petit déjeuner gourmand. Tentes non fournies
Inscriptions au 03 29 58 94 94. Pour des raisons de convivialité et de confort, limité à 20 personnes.Tout public
40 .
Jardins de Callunes 5 Chemin de la Prelle Ban-de-Sapt 88210 Vosges Grand Est +33 3 29 58 94 94 lesjardinsdecallunes@gmail.com
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English :
Spend an evening camping in the garden! Enjoy a friendly barbecue, dessert, an evening gathered around a campfire, and a gourmet breakfast. Tents not provided.
Register by calling 03 29 58 94 94. To ensure a friendly atmosphere and comfort, participation is limited to 20 people.
L’événement Soirée camping au jardin Ban-de-Sapt a été mis à jour le 2026-07-02 par OT SAINT DIE DES VOSGES