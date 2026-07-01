Soirée camping au jardin Jardins de Callunes Ban-de-Sapt

Informations pratiques

Ban-de-Sapt

Soirée camping au jardin

Jardins de Callunes 5 Chemin de la Prelle Ban-de-Sapt Vosges

Tarif : – – EUR

40

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-25 18:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25 2026-08-08 2026-08-22

Passez une soirée camping au jardin ! Barbecue convivial, dessert, veillée autour d’une table à feu et petit déjeuner gourmand. Tentes non fournies

Inscriptions au 03 29 58 94 94. Pour des raisons de convivialité et de confort, limité à 20 personnes.Tout public

40 .

Jardins de Callunes 5 Chemin de la Prelle Ban-de-Sapt 88210 Vosges Grand Est +33 3 29 58 94 94 lesjardinsdecallunes@gmail.com

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English :

Spend an evening camping in the garden! Enjoy a friendly barbecue, dessert, an evening gathered around a campfire, and a gourmet breakfast. Tents not provided.

Register by calling 03 29 58 94 94. To ensure a friendly atmosphere and comfort, participation is limited to 20 people.

L’événement Soirée camping au jardin Ban-de-Sapt a été mis à jour le 2026-07-02 par OT SAINT DIE DES VOSGES