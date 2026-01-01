Soirée Campus Maison de la Vie Rurale Sèvremont

Soirée Campus

Maison de la Vie Rurale Lieu-dit La Bernardière Sèvremont Vendée

2026-01-30 20:00:00

2026-01-30 23:00:00

2026-01-30

femmes de la terre Le métier de Potière

Un moment d’échange et de causeries avec des potières du territoire. Qu’estce

qui les a amené à choisir ce métier artisanal ? Et être une femme dans ce

métier, qu’est-ce que cela implique ? Elles nous immergeront dans leur

quotidien et nous révéleront ce qu’elles aiment dans leur pratique, mais aussi

ce qu’elles aiment un peu moins.

Entrée libre, gratuite et sans inscription .

Maison de la Vie Rurale Lieu-dit La Bernardière Sèvremont 85700 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 57 77 14 contact@cpie-sevre-bocage.com

English :

femmes de la terre Potters’ trade

