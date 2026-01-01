Soirée Campus Maison de la Vie Rurale Sèvremont
Soirée Campus Maison de la Vie Rurale Sèvremont vendredi 30 janvier 2026.
Soirée Campus
Maison de la Vie Rurale Lieu-dit La Bernardière Sèvremont Vendée
Début : 2026-01-30 20:00:00
fin : 2026-01-30 23:00:00
femmes de la terre Le métier de Potière
Un moment d’échange et de causeries avec des potières du territoire. Qu’estce
qui les a amené à choisir ce métier artisanal ? Et être une femme dans ce
métier, qu’est-ce que cela implique ? Elles nous immergeront dans leur
quotidien et nous révéleront ce qu’elles aiment dans leur pratique, mais aussi
ce qu’elles aiment un peu moins.
Entrée libre, gratuite et sans inscription .
Maison de la Vie Rurale Lieu-dit La Bernardière Sèvremont 85700 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 57 77 14 contact@cpie-sevre-bocage.com
English :
femmes de la terre Potters’ trade
