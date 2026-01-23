Soirée Campus Maison de la Vie Rurale Sèvremont
Soirée Campus Maison de la Vie Rurale Sèvremont vendredi 13 mars 2026.
Soirée Campus
Maison de la Vie Rurale Lieu-dit La Bernardière Sèvremont Vendée
Début : 2026-03-13 20:00:00
fin : 2026-03-13 22:00:00
2026-03-13
Biodiversité cultivée, au champs comme au jardin !
CAMPUS
De nombreux agriculteurs et jardiniers s’engagent dans la conservation de variétés comestibles anciennes (céréales, légumes), parfois locales, notamment en réponse aux nombreux enjeux environnementaux et sociaux de notre territoire. Une soirée riche en témoignages avec des passionnés qui sauvegardent et transmettent ce
patrimoine vivant.
Entrée libre, gratuite et sans inscription .
Maison de la Vie Rurale Lieu-dit La Bernardière Sèvremont 85700 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 57 77 14 contact@cpie-sevre-bocage.com
English :
Cultivated biodiversity, in the field and in the garden!
