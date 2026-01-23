Soirée Campus Maison de la Vie Rurale Sèvremont

Soirée Campus

Maison de la Vie Rurale Lieu-dit La Bernardière Sèvremont Vendée

Début : 2026-03-13 20:00:00

fin : 2026-03-13 22:00:00

2026-03-13

Biodiversité cultivée, au champs comme au jardin !

De nombreux agriculteurs et jardiniers s’engagent dans la conservation de variétés comestibles anciennes (céréales, légumes), parfois locales, notamment en réponse aux nombreux enjeux environnementaux et sociaux de notre territoire. Une soirée riche en témoignages avec des passionnés qui sauvegardent et transmettent ce

patrimoine vivant.

Entrée libre, gratuite et sans inscription .

Maison de la Vie Rurale Lieu-dit La Bernardière Sèvremont 85700 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 57 77 14 contact@cpie-sevre-bocage.com

English :

Cultivated biodiversity, in the field and in the garden!

