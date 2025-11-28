Soirée Canadienne Colmar

Soirée Canadienne Colmar vendredi 28 novembre 2025.

Soirée Canadienne

15 rue Robert Schuman Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-28 20:00:00

fin : 2025-11-28 23:00:00

Date(s) :

2025-11-28

Attacher vos tuques, ça va décoiffer !

Attacher vos tuques, ça va décoiffer ! Pas de quoi chiquer la guenille, nous vous invitons à passer une soirée conviviale et chaleureuse comme si vous étiez au Canada ! Vous pourrez vous sucrer le bec avec des gourmandises au sirop d’érable ou déguster une succulente poutine. Tire-toi une buche, joins-toi à nous !

Retrouvez toutes les animations, événements et spectacles de la saison 2025/2026 sur www.patinoirecolmar.fr

E-billets et abonnements sur www.patinoirecolmar.fr

INFORMATIONS PRATIQUES

Sans réservation.

Restauration sur place (poutine/corn dogs/jus chaud cramberry-erable/pancake au sirop d’érable).

La soirée est déconseillée aux jeunes enfants. Les enfants de moins de 12 ans doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte.

Les aides au patinage ne sont pas disponibles les vendredis soir. L’accès en bord de piste en chaussure n’est pas autorisé. .

15 rue Robert Schuman Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 80 09 05 contact@patinoirecolmar.fr

English :

Fasten your toques, it’s going to be a wild ride!

German :

Schnallt eure Mützen an, es wird krachen!

Italiano :

Allacciate i cappelli, sarà una corsa selvaggia!

Espanol :

Abróchense los sombreros, ¡va a ser un viaje salvaje!

L’événement Soirée Canadienne Colmar a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de tourisme de Colmar