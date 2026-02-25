Soirée cancoillotte

Foyer rural Valempoulières Jura

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 20:00:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Apéritif, saucisses, patates cancoillotte, salade, dessert et café. Places limitées.

Réservation avant le 20 février. .

Foyer rural Valempoulières 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 17 44 43 15 ginoud@hotmail.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée cancoillotte

L’événement Soirée cancoillotte Valempoulières a été mis à jour le 2026-02-25 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA