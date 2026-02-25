Soirée cancoillotte Valempoulières
Soirée cancoillotte Valempoulières samedi 7 mars 2026.
Soirée cancoillotte
Foyer rural Valempoulières Jura
Apéritif, saucisses, patates cancoillotte, salade, dessert et café. Places limitées.
Réservation avant le 20 février. .
Foyer rural Valempoulières 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 17 44 43 15 ginoud@hotmail.fr
English : Soirée cancoillotte
