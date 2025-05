Soirée Cannes à la Capitelle – Cinéma La Capitelle Monistrol-sur-Loire, 5 juin 2025 20:00, Monistrol-sur-Loire.

Soirée évènement TAPIS ROUGE 2 avec une sélection de magnifiques courts-métrages réalisés par les élèves du Lycée Léonard de Vinci, option cinéma, et d’anciens élèves devenus professionnels.

Projection suivie d’une soirée festive et d’un buffet de gala.

English :

Evening event: TAPIS ROUGE 2 with a selection of magnificent short films made by students of the Lycée Léonard de Vinci, cinema option, and former students turned professionals.

Screening followed by a festive evening and gala buffet.

German :

Abendveranstaltung: TAPIS ROUGE 2 mit einer Auswahl wunderschöner Kurzfilme, die von Schülern des Lycée Léonard de Vinci, Fachrichtung Film, und ehemaligen Schülern, die inzwischen Profis sind, gedreht wurden.

Im Anschluss an die Vorführung findet ein festlicher Abend mit Gala-Buffet statt.

Italiano :

Serata evento: TAPIS ROUGE 2 con una selezione di magnifici cortometraggi realizzati dagli studenti del Lycée Léonard de Vinci, opzione cinema, e da ex studenti diventati professionisti.

Proiezione seguita da una serata di festa e da un buffet di gala.

Espanol :

Velada: TAPIS ROUGE 2 con una selección de magníficos cortometrajes realizados por alumnos del Liceo Léonard de Vinci, opción cine, y antiguos alumnos que se han convertido en profesionales.

Proyección seguida de una velada festiva y buffet de gala.

