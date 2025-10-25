Soirée Captain Night DJ Erdi Rd Le Chaudron Club Saint-Jean-Pied-de-Port
Le Chaudron Club 14 place des Remparts Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-10-25
fin : 2025-10-25
2025-10-25
Musique de Wild One reggaeton-hits-latin house.
Shots, cadeaux et ambiance pirate toute la nuit.
Interdit aux moins de 18 ans. L’abus d’alcool est à consommer avec modération .
Le Chaudron Club 14 place des Remparts Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 20 15 basco15@hotmail.fr
