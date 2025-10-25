Soirée Captain Night DJ Erdi Rd Le Chaudron Club Saint-Jean-Pied-de-Port

Soirée Captain Night DJ Erdi Rd Le Chaudron Club Saint-Jean-Pied-de-Port samedi 25 octobre 2025.

Soirée Captain Night DJ Erdi Rd

Le Chaudron Club 14 place des Remparts Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-25

Musique de Wild One reggaeton-hits-latin house.

Shots, cadeaux et ambiance pirate toute la nuit.

Interdit aux moins de 18 ans. L’abus d’alcool est à consommer avec modération .

Le Chaudron Club 14 place des Remparts Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 20 15 basco15@hotmail.fr

English : Soirée Captain Night DJ Erdi Rd

German : Soirée Captain Night DJ Erdi Rd

Italiano :

Espanol : Soirée Captain Night DJ Erdi Rd

L’événement Soirée Captain Night DJ Erdi Rd Saint-Jean-Pied-de-Port a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de Tourisme Pays Basque