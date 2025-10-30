Soirée Carcasses à la Ferme Auberge Lacère Bahus-Soubiran
Soirée Carcasses à la Ferme Auberge Lacère Bahus-Soubiran jeudi 30 octobre 2025.
Soirée Carcasses à la Ferme Auberge Lacère
240 Chemin de Fléton Bahus-Soubiran Landes
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-30
fin : 2025-10-30
Date(s) :
2025-10-30
La Ferme Auberge Lacère organise une de ses fameuses soirées carcasses !
Au menu potage palmé, assiette de l’auberge, carcasses de canard grillées, salade, dessert, vin et café compris.
Inscriptions au 05.58.44.40.64 .
240 Chemin de Fléton Bahus-Soubiran 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 44 40 64
English : Soirée Carcasses à la Ferme Auberge Lacère
German : Soirée Carcasses à la Ferme Auberge Lacère
Italiano :
Espanol : Soirée Carcasses à la Ferme Auberge Lacère
L’événement Soirée Carcasses à la Ferme Auberge Lacère Bahus-Soubiran a été mis à jour le 2025-10-06 par Tourisme Aire Eugénie