Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée Carcasses à la Ferme Auberge Lacère Bahus-Soubiran

Soirée Carcasses à la Ferme Auberge Lacère

Soirée Carcasses à la Ferme Auberge Lacère Bahus-Soubiran vendredi 14 novembre 2025.

Soirée Carcasses à la Ferme Auberge Lacère

240 Chemin de Fléton Bahus-Soubiran Landes

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-14
fin : 2025-11-14

Date(s) :
2025-11-14

La Ferme Auberge Lacère organise une de ses fameuses soirées carcasses !
Au menu potage palmé, assiette de l’auberge, carcasses de canard grillées, salade, dessert, vin et café compris.
Inscriptions au 05.58.44.40.64   .

240 Chemin de Fléton Bahus-Soubiran 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 44 40 64 

English :

German : Soirée Carcasses à la Ferme Auberge Lacère

Italiano :

Espanol : Soirée Carcasses à la Ferme Auberge Lacère

L’événement Soirée Carcasses à la Ferme Auberge Lacère Bahus-Soubiran a été mis à jour le 2025-10-31 par Tourisme Aire Eugénie