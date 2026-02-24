Soirée carcasses à la Ferme Auberge Lacère Ferme Lacère Bahus-Soubiran

Soirée carcasses à la Ferme Auberge Lacère

La Ferme Auberge Lacère organise sa soirée carcasses !

Au menu

Potage

Assiette de l’auberge

Carcasses de canards grillées

Salade

Dessert

Vin et café compris

19 euros sur inscription au 05 58 44 40 64

Places limitées .

Ferme Lacère 240 Chemin de Fléton Bahus-Soubiran 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 44 40 64

