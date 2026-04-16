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Soirée Carcasses à la Ferme Auberge Lacère Bahus-Soubiran

Soirée Carcasses à la Ferme Auberge Lacère Bahus-Soubiran

Soirée Carcasses à la Ferme Auberge Lacère Bahus-Soubiran jeudi 7 mai 2026.

Adresse : 240 Chemin de Fléton

Ville : 40320 Bahus-Soubiran

Département : Landes

Début : jeudi 7 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 18 18 18 Tarif de base plein tarif

Bahus-Soubiran

Soirée Carcasses à la Ferme Auberge Lacère

240 Chemin de Fléton Bahus-Soubiran Landes

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 20:00:00
fin : 2026-05-07 23:00:00

Date(s) :
2026-05-07

La Ferme Auberge Lacère organise le jeudi 7 mai à 20h une soirée carcasses !
Au menu potage palmé, assiette de l’auberge, carcasses de canard grillées, salade, dessert, vin et café compris.
Inscriptions au 05.58.44.40.64   .

240 Chemin de Fléton Bahus-Soubiran 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 44 40 64 

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English : Soirée Carcasses à la Ferme Auberge Lacère

L’événement Soirée Carcasses à la Ferme Auberge Lacère Bahus-Soubiran a été mis à jour le 2026-04-16 par Tourisme Aire Eugénie

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