Soirée Carcasses à la Ferme Auberge Lacère Bahus-Soubiran
Soirée Carcasses à la Ferme Auberge Lacère Bahus-Soubiran jeudi 7 mai 2026.
Bahus-Soubiran
Soirée Carcasses à la Ferme Auberge Lacère
240 Chemin de Fléton Bahus-Soubiran Landes
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 20:00:00
fin : 2026-05-07 23:00:00
Date(s) :
2026-05-07
La Ferme Auberge Lacère organise le jeudi 7 mai à 20h une soirée carcasses !
Au menu potage palmé, assiette de l’auberge, carcasses de canard grillées, salade, dessert, vin et café compris.
Inscriptions au 05.58.44.40.64 .
240 Chemin de Fléton Bahus-Soubiran 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 44 40 64
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English : Soirée Carcasses à la Ferme Auberge Lacère
L’événement Soirée Carcasses à la Ferme Auberge Lacère Bahus-Soubiran a été mis à jour le 2026-04-16 par Tourisme Aire Eugénie
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