Bahus-Soubiran

Soirée Carcasses à la Ferme Auberge Lacère

240 Chemin de Fléton Bahus-Soubiran Landes

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 20:00:00

fin : 2026-05-07 23:00:00

Date(s) :

2026-05-07

La Ferme Auberge Lacère organise le jeudi 7 mai à 20h une soirée carcasses !

Au menu potage palmé, assiette de l’auberge, carcasses de canard grillées, salade, dessert, vin et café compris.

Inscriptions au 05.58.44.40.64 .

240 Chemin de Fléton Bahus-Soubiran 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 44 40 64

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English : Soirée Carcasses à la Ferme Auberge Lacère

L’événement Soirée Carcasses à la Ferme Auberge Lacère Bahus-Soubiran a été mis à jour le 2026-04-16 par Tourisme Aire Eugénie