Soirée carcasses Buanes samedi 8 novembre 2025.
Salle des Fêtes Buanes Landes
Au Menu Apéritif maison Tourin Carcasse Frites fraiche Salade Riz à l’impératrice Café et vin compris
Buvette 19h30 Repas 20h00
Organisation Comité des fêtes
Réservations 06.28.20.20.23 ou 07.49.51.15.6 avant le lundi 3 novembre .
Salle des Fêtes Buanes 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 20 20 23
L’événement Soirée carcasses Buanes a été mis à jour le 2025-10-29 par Tourisme Aire Eugénie