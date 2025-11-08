Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée carcasses Buanes

Soirée carcasses Buanes samedi 8 novembre 2025.

Salle des Fêtes Buanes Landes

Tarif : 14 – 14 – EUR

Début : 2025-11-08
SALLE DES FÊTES de Buanes
Soirée Carcasses
Au Menu Apéritif maison Tourin Carcasse Frites fraiche Salade Riz à l’impératrice Café et vin compris
Buvette 19h30 Repas 20h00
Organisation Comité des fêtes
Réservations 06.28.20.20.23 ou 07.49.51.15.6 avant le lundi 3 novembre   .

Salle des Fêtes Buanes 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 20 20 23 

L’événement Soirée carcasses Buanes a été mis à jour le 2025-10-29 par Tourisme Aire Eugénie