Soirée carcasses Buanes

SALLE DES FÊTES de Buanes

Soirée Carcasses

Au Menu Apéritif maison Tourin Carcasse Frites fraiche Salade Riz à l’impératrice Café et vin compris

Buvette 19h30 Repas 20h00

Organisation Comité des fêtes

Réservations 06.28.20.20.23 ou 07.49.51.15.6 avant le lundi 3 novembre .

Salle des Fêtes Buanes 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 20 20 23

