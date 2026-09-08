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AGENDA · Buanes

Soirée carcasses Buanes

samedi 3 octobre 2026 · Buanes

Soirée carcasses Buanes

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Adresse
Salle des Fêtes
Ville
40320 Buanes
Département
Landes
Tarif

Buanes

Soirée carcasses

Salle des Fêtes Buanes Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-03

Date(s) :
2026-10-03

SAMED 3 OCTOBRE
Soirée carcasses à Buanes
MENU : Tourin – Carcasse / Frites – Salade – Nid d’abeille – Café & Vin compris
RÉSERVATIONS : 06 28 20 20 23 ou 07 86 53 63 38   .

Salle des Fêtes Buanes 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 20 20 23 

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English : Soirée carcasses

L’événement Soirée carcasses Buanes a été mis à jour le 2026-09-08 par Tourisme Aire Eugénie

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