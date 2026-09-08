Informations pratiques

Buanes

Soirée carcasses

Salle des Fêtes Buanes Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

SAMED 3 OCTOBRE

Soirée carcasses à Buanes

MENU : Tourin – Carcasse / Frites – Salade – Nid d’abeille – Café & Vin compris

RÉSERVATIONS : 06 28 20 20 23 ou 07 86 53 63 38 .

Salle des Fêtes Buanes 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 20 20 23

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English : Soirée carcasses

L’événement Soirée carcasses Buanes a été mis à jour le 2026-09-08 par Tourisme Aire Eugénie