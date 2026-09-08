AGENDA · Buanes
Soirée carcasses Buanes
samedi 3 octobre 2026 · Buanes
Informations pratiques
Buanes
Soirée carcasses
Salle des Fêtes Buanes Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
SAMED 3 OCTOBRE
Soirée carcasses à Buanes
MENU : Tourin – Carcasse / Frites – Salade – Nid d’abeille – Café & Vin compris
RÉSERVATIONS : 06 28 20 20 23 ou 07 86 53 63 38 .
Salle des Fêtes Buanes 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 20 20 23
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English : Soirée carcasses
L’événement Soirée carcasses Buanes a été mis à jour le 2026-09-08 par Tourisme Aire Eugénie
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