Informations pratiques

Maurrin

Soirée Carcasses – Club taurin Jérôme Atano

Maurrin Landes

Tarif : – – 8 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 19:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Le Club taurin Jérôme Atano organise une soirée Carcasses à la salle de fête de Maurrin.

Venez vous régaler avec :

Menu 13€

Tourin

Carcasses / frites à volonté

Salade fromage

Tarte aux pommes

Café et vin compris

Menu enfant

Tourin

Carcasses/frites

Tarte aux pommes .

Maurrin 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 30 80 19

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English : Soirée Carcasses – Club taurin Jérôme Atano

L’événement Soirée Carcasses – Club taurin Jérôme Atano Maurrin a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Grenade