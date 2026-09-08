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Soirée Carcasses – Club taurin Jérôme Atano Maurrin

samedi 3 octobre 2026 · Maurrin

Soirée Carcasses – Club taurin Jérôme Atano Maurrin

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
19:00:00
Ville
40270 Maurrin
Département
Landes
Tarif
8 Tarif de base - plein tarif

Maurrin

Soirée Carcasses – Club taurin Jérôme Atano

Maurrin Landes

Tarif : – – 8 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 19:00:00
fin : 2026-10-03

Date(s) :
2026-10-03

Le Club taurin Jérôme Atano organise une soirée Carcasses à la salle de fête de Maurrin.

Venez vous régaler avec :
Menu 13€
Tourin
Carcasses / frites à volonté
Salade fromage
Tarte aux pommes
Café et vin compris

Menu enfant 
Tourin 
Carcasses/frites
Tarte aux pommes    .

Maurrin 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 30 80 19 

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English : Soirée Carcasses – Club taurin Jérôme Atano

L’événement Soirée Carcasses – Club taurin Jérôme Atano Maurrin a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Grenade