Soirée Carcasses – Club taurin Jérôme Atano Maurrin
samedi 3 octobre 2026 · Maurrin
Informations pratiques
Maurrin
Soirée Carcasses – Club taurin Jérôme Atano
Maurrin Landes
Tarif : – – 8 EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 19:00:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Le Club taurin Jérôme Atano organise une soirée Carcasses à la salle de fête de Maurrin.
Venez vous régaler avec :
Menu 13€
Tourin
Carcasses / frites à volonté
Salade fromage
Tarte aux pommes
Café et vin compris
Menu enfant
Tourin
Carcasses/frites
Tarte aux pommes .
Maurrin 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 30 80 19
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English : Soirée Carcasses – Club taurin Jérôme Atano
L’événement Soirée Carcasses – Club taurin Jérôme Atano Maurrin a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Grenade