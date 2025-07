Soirée Carcasses et Grillades Cour derrière la Mairie Pissos

Soirée Carcasses et Grillades Cour derrière la Mairie Pissos samedi 12 juillet 2025.

Soirée Carcasses et Grillades

Cour derrière la Mairie 51, ROUTE DE DAUGNAGUE Pissos Landes

Tarif : 13 – 13 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-12 19:00:00

fin : 2025-07-12 02:00:00

Date(s) :

2025-07-12

Soirée Carcasses et grillades organisée par l’Amicale des Sapeurs Pompiers de Pissos le Samedi 12 juillet 2025.

Au menu Carcasse de Canard ou Grillade, Frites, Pastis et crème anglaise à 13 € pour les adultes et chipolatas, frites et glace à 5€ pour les enfants

Sur réservation par mail amicale.sp.pissos@gmail.com ou sur Facebook .

Cour derrière la Mairie 51, ROUTE DE DAUGNAGUE Pissos 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine amicale.sp.pissos@gmail.com

English : Soirée Carcasses et Grillades

Soirée Carcasses et grillades organized by the Amicale des Sapeurs Pompiers de Pissos on Saturday, July 12, 2025.

On the menu: Carcasse de Canard or Grillade, Frites, Pastis and crème anglaise at 13? for adults and chipolatas, frites and ice cream at 5? for children

Reservations by e-mail or Faceboo

German : Soirée Carcasses et Grillades

Am Samstag, den 12. Juli 2025, veranstaltet der Feuerwehrverein von Pissos einen Karkassen- und Grillabend.

Auf der Speisekarte stehen Entenkarkasse oder Grillade, Pommes frites, Pastis und Crème anglaise für 13 ? für Erwachsene und Chipolatas, Pommes frites und Eis für 5 ? für Kinder

Reservierung per E-Mail oder Faceboo

Italiano :

Serata con carcassa e barbecue organizzata dall’Amicale des Sapeurs Pompiers de Pissos sabato 12 luglio 2025.

Il menu: carcassa d’anatra o carne alla griglia, patatine fritte, Pastis e crema pasticcera per 13? per gli adulti e chipolatas, patatine e gelato per 5? per i bambini

Prenotazioni via e-mail o Faceboo

Espanol : Soirée Carcasses et Grillades

Velada de carcasa y barbacoa organizada por la Amicale des Sapeurs Pompiers de Pissos el sábado 12 de julio de 2025.

En el menú: Carcasa de pato o carne a la parrilla, patatas fritas, Pastis y natillas por 13? para los adultos y chipolatas, patatas fritas y helado por 5? para los niños

Reservas por correo electrónico o Faceboo

