Soirée Cardio Training au Centre Aquatique Les Achards
Soirée Cardio Training au Centre Aquatique Les Achards mardi 21 avril 2026.
Les Achards
Soirée Cardio Training au Centre Aquatique
Rue de Bibrou Les Achards Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 17:45:00
fin : 2026-04-21 21:00:00
Date(s) :
2026-04-21
.
Rue de Bibrou Les Achards 85150 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 38 64 64
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Soirée Cardio Training au Centre Aquatique Les Achards a été mis à jour le 2026-04-07 par CDT85
À voir aussi à Les Achards (Vendée)
- Les Joyeux Petits Souliers, Les Achards 17 avril 2026
- Oscar et la Dame Rose Les Achards 24 avril 2026
- Concert de printemps Les Achards 26 avril 2026
- Le Comte de Monte Cristo Les Achards 9 mai 2026
- Le Studio Théâtre Spectacle amateur Les Achards 30 mai 2026