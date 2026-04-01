Les Achards

Soirée Cardio Training au Centre Aquatique

Rue de Bibrou Les Achards Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 17:45:00

fin : 2026-04-21 21:00:00

Date(s) :

2026-04-21

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Rue de Bibrou Les Achards 85150 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 38 64 64

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English :

L’événement Soirée Cardio Training au Centre Aquatique Les Achards a été mis à jour le 2026-04-07 par CDT85