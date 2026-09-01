Soirée caribéenne Mario Canonge trio en concert Domaines Tich & Grava Verdelais
samedi 19 septembre 2026 · Domaines Tich & Grava · Verdelais
Informations pratiques
Verdelais
Soirée caribéenne Mario Canonge trio en concert
Domaines Tich & Grava 29 Rue de la Demi Lune Verdelais Gironde
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 19:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Les vendanges des vignerons musiciens, soirée immersion caribéenne !
19h ouverture de la presqu’île, restauration caribéenne sur place
20h30 performance danse afro-butoh Le corps est poésie
21h15 Mario Canonge Trio
22h45 jazz session jazz
Réservation conseillée .
Domaines Tich & Grava 29 Rue de la Demi Lune Verdelais 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 62 03 65 t73fc72b@gmail.com
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English : Soirée caribéenne Mario Canonge trio en concert
L’événement Soirée caribéenne Mario Canonge trio en concert Verdelais a été mis à jour le 2026-08-31 par La Gironde du Sud