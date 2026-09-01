Soirée caribéenne Mario Canonge trio en concert Domaines Tich & Grava Verdelais

Informations pratiques

Verdelais

Soirée caribéenne Mario Canonge trio en concert

Domaines Tich & Grava 29 Rue de la Demi Lune Verdelais Gironde

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 19:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Les vendanges des vignerons musiciens, soirée immersion caribéenne !

19h ouverture de la presqu’île, restauration caribéenne sur place

20h30 performance danse afro-butoh Le corps est poésie

21h15 Mario Canonge Trio

22h45 jazz session jazz

Réservation conseillée .

Domaines Tich & Grava 29 Rue de la Demi Lune Verdelais 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 62 03 65 t73fc72b@gmail.com

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English : Soirée caribéenne Mario Canonge trio en concert

L’événement Soirée caribéenne Mario Canonge trio en concert Verdelais a été mis à jour le 2026-08-31 par La Gironde du Sud