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Soirée caribéenne Mario Canonge trio en concert Domaines Tich & Grava Verdelais

samedi 19 septembre 2026 · Domaines Tich & Grava · Verdelais

Soirée caribéenne Mario Canonge trio en concert Domaines Tich & Grava Verdelais

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Domaines Tich & Grava
Adresse
29 Rue de la Demi Lune
Ville
33490 Verdelais
Département
Gironde
Tarif
15 15 15 Tarif de base plein tarif

Verdelais

Soirée caribéenne Mario Canonge trio en concert

Domaines Tich & Grava 29 Rue de la Demi Lune Verdelais Gironde

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 19:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Les vendanges des vignerons musiciens, soirée immersion caribéenne !

19h ouverture de la presqu’île, restauration caribéenne sur place
20h30 performance danse afro-butoh Le corps est poésie
21h15 Mario Canonge Trio
22h45 jazz session jazz

Réservation conseillée   .

Domaines Tich & Grava 29 Rue de la Demi Lune Verdelais 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 62 03 65  t73fc72b@gmail.com

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English : Soirée caribéenne Mario Canonge trio en concert

L’événement Soirée caribéenne Mario Canonge trio en concert Verdelais a été mis à jour le 2026-08-31 par La Gironde du Sud