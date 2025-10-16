Soirée caritative au profit d’Octobre Rose par Les Vitrines de Troyes La Champagne Troyes

Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville Troyes Aube

Début : 2025-10-16

Ensemble, mobilisons-nous pour une cause qui nous tient à coeur la lutte contre le cancer du sein. Chaque année, des milliers de femmes et d’hommes sont touchés par cette maladie.



Votre présence et votre soutien permettront de faire avancer la recherche et d’apporter de l’espoir à celles et ceux qui en ont besoin.



>> Un rendez-vous solidaire, rempli d’émotion et de générosité, à ne pas manquer le jeudi 16 octobre ! À l hôtel de ville de Troyes …Pssttt en plus la soirée s’annonce complètement folle, avec un set de DJ Hamma !



Informations à venir pour les inscriptions. Restez connectés, et retrouvons-nous très vite pour soutenir une cause qui peut nous toucher toutes et tous. .

Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville Troyes 10000 Aube Grand Est +33 7 78 81 32 05 asso@lesvitrinesdetroyes.fr

