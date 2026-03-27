Soirée caritative Au rythme du Printemps Salle Malacrida Pélissanne

Soirée caritative Au rythme du Printemps

Samedi 4 avril 2026 de 19h à 23h. Salle Malacrida Avenue Saint-Roch Pélissanne Bouches-du-Rhône

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 19:00:00

fin : 2026-04-04 23:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Envie d’un spectacle chaleureux et réjouissant en attendant le festival Au Rythme de ma rue 2026 ?

C’est justement ce que vous propose l’association Artéchanges ! Danse, concerts, cirque et musique, jonglerie et batterie rythmeront la soirée.

Vous aimez le festival Au Rythme de ma rue ? Alors vous allez aimer Au rythme du printemps !

L’équipe du festival vous propose une soirée festive et caritative puisque les bénéfices de l’évènement iront à l’organisation du festival 2026.



Au programme de la soirée

Compagnie Opaque balle après balle, note après note, deux clowns composent ensemble leur symphonie alambiquée, leur feu d’artifice tonitruant ! .

Salle Malacrida Avenue Saint-Roch Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 10 30 80 62 artechanges@gmail.com

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English :

Looking for a warm and uplifting show while you wait for the 2026 “Au Rythme de ma rue” festival?

That’s exactly what the Artéchanges association has in store for you! Dance, concerts, circus acts, music, juggling, and drumming will set the tone for the evening.

L’événement Soirée caritative Au rythme du Printemps Pélissanne a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme du Massif des Costes