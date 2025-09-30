Soirée caritative Châlette-sur-Loing

Soirée caritative Châlette-sur-Loing mardi 30 septembre 2025.

6 Rue du Loing Châlette-sur-Loing Loiret

Début : 2025-09-30 19:00:00

Le centre aquatique Claude-Blin propose une soirée caritative au profit de la recherche contre la Mucoviscidose. Renfo complet, atelier abdos, atelier cardio, aquabike. 10 .

6 Rue du Loing Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 97 90 76

English :

Charity evening

German :

Wohltätigkeitsabend

Italiano :

Serata di beneficenza

Espanol :

Velada benéfica

