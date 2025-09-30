Soirée caritative Châlette-sur-Loing
6 Rue du Loing Châlette-sur-Loing Loiret
2025-09-30 19:00:00
Le centre aquatique Claude-Blin propose une soirée caritative au profit de la recherche contre la Mucoviscidose. Renfo complet, atelier abdos, atelier cardio, aquabike. 10 .
6 Rue du Loing Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 97 90 76
English :
Charity evening
German :
Wohltätigkeitsabend
Italiano :
Serata di beneficenza
Espanol :
Velada benéfica
