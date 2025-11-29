SOIRÉE CARITATIVE COUNTRY Frontignan

SOIRÉE CARITATIVE COUNTRY

Au profit de La Maison de Manon Sésame Autisme. Rejoignez-nous pour une soirée placée sous le signe de la solidarité et du partage !Avec Gilles Amiel, chanteur et Angie Country, pour une ambiance festive et conviviale !Une soirée au profit de “La Maison de Manon”-Sésame Autisme.Un lieu d’accueil et de répit essentiel pour les familles concernées par l’autisme.Tous les profits de la soirée seront intégralement reversés à la Maison de Manon.Votre participation contribue directement à soutenir leurs actions et à offrir davantage de répit, de soutien et d’espoir aux enfants et adultes accompagnés. ?Menu à 20 €Punch de bienvenue Salade cow-boy Poulet Tex Mex et pommes de terreDonuts et friandises Café ou thé(Buvette payante sur place pas de CB)Infos & réservations Fanny 06.20.95.42.82Natacha 06.84.46.55.49Ensemble, faisons la différence ! Chaque geste compte .

Frontignan 34110 Hérault Occitanie

English :

Join us for an evening of solidarity and sharing!

German :

Zu Gunsten von La Maison de Manon Sésame Autisme.Begleiten Sie uns zu einem Abend im Zeichen der Solidarität und des Teilens!

Italiano :

Unitevi a noi per una serata di solidarietà e condivisione!

Espanol :

Únase a nosotros en una velada de solidaridad y convivencia

