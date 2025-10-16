Soirée caritative dans le cadre d’Octobre Rose Les Cures Marines Trouville-sur-Mer

Jeudi 16 octobre 2025, à partir de 19h30, les Cures Marines de Trouville-sur-Mer accueilleront une soirée placée sous le signe de la beauté, de la solidarité et de l’engagement.

Organisée par l’association Soroptimist International Deauville-Trouville, cette soirée a pour objectif de soutenir la lutte contre les cancers féminins. L’intégralité des bénéfices et dons sera reversée au Centre François Baclesse de Caen.

Un dress code symbolique viendra marquer la soirée une touche de rose, couleur emblématique de la cause.

Au programme

– 19h30 Accueil et verre de bienvenue

– 20h30 Ouverture du dîner et mise en bouche

– 21h Défilé Renaissance L’Éveil des lumières

– 21h30 Plat signature du Chef

– 22h Défilé Résilience Le feu sous la peau

– 22h30 Éclat sucré

Tarif 75 € par personne

Réservations et dons en ligne https://www.helloasso.com/associations/soroptimist-international-club-de-deauville-trouville/evenements/defie-la-vie-defile-en-rose .

Les Cures Marines Boulevard de la Cahotte Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie

English : Soirée caritative dans le cadre d’Octobre Rose

Thursday October 16, 2025, from 7:30 pm, the Cures Marines de Trouville-sur-Mer will host an evening of beauty, solidarity and commitment.

German : Soirée caritative dans le cadre d’Octobre Rose

Am Donnerstag, dem 16. Oktober 2025, findet ab 19.30 Uhr in den Cures Marines von Trouville-sur-Mer ein Abend statt, der im Zeichen von Schönheit, Solidarität und Engagement steht.

Italiano :

Giovedì 16 ottobre 2025, a partire dalle 19.30, le Marine Cures di Trouville-sur-Mer ospiteranno una serata di bellezza, solidarietà e impegno.

Espanol :

El jueves 16 de octubre de 2025, a partir de las 19.30 horas, los Cures Marines de Trouville-sur-Mer acogerán una velada de belleza, solidaridad y compromiso.

