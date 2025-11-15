Soirée caritative de Gala Les Choeurs en partage Centre des Congrès de Haute-Saintonge Jonzac
Centre des Congrès de Haute-Saintonge 57 avenue Jean Moulin Jonzac Charente-Maritime
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Cocktail dînatoire compris
Début : 2025-11-15 16:00:00
fin : 2025-11-15 22:30:00
SOIRÉE DE GALA AU PROFIT DE BERGONIÉ ET TÉLÉTHON Fidèles à nos valeurs de solidarité et de générosité, nous avons le plaisir d’annoncer l’organisation d’une soirée de gala en partenariat avec Téléthon Jonzac, pour l’Institut Bergonié et du Téléthon ️
English :
GALA EVENING TO BENEFIT BERGONIÉ AND TÉLÉTHON True to our values of solidarity and generosity, we are pleased to announce the organization of a gala evening in partnership with Téléthon Jonzac, for the Institut Bergonié and the Téléthon ?
German :
GALA-ABEND ZUGUNSTEN VON BERGONIÉ UND TELETHON: Getreu unseren Werten der Solidarität und Großzügigkeit freuen wir uns, die Organisation eines Galaabends in Partnerschaft mit Telethon Jonzac für das Institut Bergonié und Telethon ankündigen zu können?
Italiano :
SERATA DI GALA A BENEFICENZA DI BERGONIÉ E TÉLÉTHON: In linea con i nostri valori di solidarietà e generosità, siamo lieti di annunciare l’organizzazione di una serata di gala in collaborazione con Téléthon Jonzac, a favore dell’Institut Bergonié e di Téléthon?
Espanol :
VELADA DE GALA EN BENEFICIO DE BERGONIÉ Y TÉLÉTHON: De acuerdo con nuestros valores de solidaridad y generosidad, nos complace anunciar la organización de una velada de gala en colaboración con Téléthon Jonzac, en beneficio del Institut Bergonié y del Téléthon?
