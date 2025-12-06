SOIREE CARITATIVE DINER SPECTACLE Sète

SOIREE CARITATIVE DINER SPECTACLE

134 quai des moulins Sète Hérault

Tarif : 110 – 110 – 110 EUR

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-12

Le lions club Sète St Clair soutient Romain et sa famille à travers l’association Marfans.

Le lions club Sète St Clair soutient Romain et sa famille à travers l’association Marfans.La maladie de Marfans est une maladie grave, génétique, détectée souvent dans la prime enfance, qui atteint l’aorte, et entrainant un risque de rupture de celle ci, mais aussi des atteintes oculaires, pulmonaires, et du squelette. La recherche avance, mais elle a besoin de nous.Nous organisons une soirée caritative au profit de l’association Marfans, avec un dîner servi par un traiteur, spectacle de danse (démonstration du cercle andalous, suivi du spectacle de la compagnie El sol de Espana). Ensuite, un DJ continuera d’animer la soirée.La soirée est parrainée par Dadou, et par Sabine Vandermouten, artiste peintre côtée qui nous a réalisé une toile spécialement pour l’occasion, et qui sera le premier prix de la tombola.Des bd de Dadou seront également proposées.Réservations obligatoires via le lien ou QR sur l’affiche, ou par tel mail. .

