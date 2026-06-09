Soirée caritative DJ Set Salle de réception Randevillers

Randevillers

Soirée caritative DJ Set

Salle de réception 15 Ter Grande Rue Randevillers Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 19:00:00

fin : 2026-07-04 05:00:00

Date(s) :

2026-07-04

L’association OKONDA, créée en 2019 et basée à Randevillers, organise une soirée caritative le samedi 4 juillet 2026 à partir de 19h. Cet événement festif et solidaire vous invite à danser sur les meilleurs morceaux, dans une ambiance chaleureuse animée par un DJ. Buvette et petite restauration seront proposées sur place pour accompagner votre soirée.

Les fonds récoltés soutiendront les actions d’OKONDA, qui œuvre depuis 2021 en République Démocratique du Congo pour l’accompagnement des collectifs agricoles. Son objectif améliorer les conditions de travail et de vie des agricultrices et agriculteurs, augmenter les rendements, faciliter l’accès aux outils, aux terres et aux formations techniques, tout en promouvant l’agriculture durable.

Pour faciliter l’organisation, une réservation est conseillée. Venez nombreux pour allier plaisir, danse et engagement en faveur d’une cause inspirante !

Pensez à désigner votre SAM avant de partir celui qui conduit, c’est celui qui ne boit pas ! .

Salle de réception 15 Ter Grande Rue Randevillers 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 17 03 39 02 okonda.bureau@gmail.com

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English : Soirée caritative DJ Set

L’événement Soirée caritative DJ Set Randevillers a été mis à jour le 2026-06-09 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE