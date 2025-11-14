Soirée caritative et solidaire Muttersholtz

Soirée caritative et solidaire

4 rue des Tilleuls Muttersholtz Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-14 18:30:00

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

Soirée caritative et solidaire organisée avec repas et animations musicales. Réservation avant le 10 novembre

L’ASM a choisi de soutenir l’un des leurs, un enfant atteint d’un cancer. Pour lui venir en aide, le club organise un repas caritatif confectionné par le restaurant À l’ombre du clocher et un concert de groupes locaux.

L’intégralité de la recette sera reversée à la famille concernée.

Au menu

Bouchées à la reine une alternative végétarienne est prévue avec sauce champignon, quenelle nature et émincé végétal

Dessert

Café

Accès libre à l’espace buvette/snack

Réservation avant le 10 novembre .

4 rue des Tilleuls Muttersholtz 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 17 68 23 03

English :

Charity evening with meal and musical entertainment. Reservations by November 10

German :

Organisierter Wohltätigkeits- und Solidaritätsabend mit Essen und musikalischer Unterhaltung. Reservierung vor dem 10. November

Italiano :

Serata di beneficenza con cibo e intrattenimento musicale. Prenota prima del 10 novembre

Espanol :

Velada benéfica con comida y espectáculo musical. Reserva antes del 10 de noviembre

