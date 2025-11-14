Soirée caritative et solidaire Muttersholtz
Soirée caritative et solidaire Muttersholtz vendredi 14 novembre 2025.
Soirée caritative et solidaire
4 rue des Tilleuls Muttersholtz Bas-Rhin
Début : Vendredi 2025-11-14 18:30:00
2025-11-14
Soirée caritative et solidaire organisée avec repas et animations musicales. Réservation avant le 10 novembre
L’ASM a choisi de soutenir l’un des leurs, un enfant atteint d’un cancer. Pour lui venir en aide, le club organise un repas caritatif confectionné par le restaurant À l’ombre du clocher et un concert de groupes locaux.
L’intégralité de la recette sera reversée à la famille concernée.
Au menu
Bouchées à la reine une alternative végétarienne est prévue avec sauce champignon, quenelle nature et émincé végétal
Dessert
Café
Accès libre à l’espace buvette/snack
Réservation avant le 10 novembre .
4 rue des Tilleuls Muttersholtz 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 17 68 23 03
English :
Charity evening with meal and musical entertainment. Reservations by November 10
German :
Organisierter Wohltätigkeits- und Solidaritätsabend mit Essen und musikalischer Unterhaltung. Reservierung vor dem 10. November
Italiano :
Serata di beneficenza con cibo e intrattenimento musicale. Prenota prima del 10 novembre
Espanol :
Velada benéfica con comida y espectáculo musical. Reserva antes del 10 de noviembre
