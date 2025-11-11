Soirée caritative karaoké live band Épervans

Soirée caritative karaoké live band

Salle Pierre Baumann Épervans Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 13 EUR

Venez vous amuser, danser et chanter avec le groupe de musiciens London Calling le samedi 31 janvier 2026 à 20h30 à la la salle Pierre Baumann à Epervans. Soirée caritative pour Téo.

Entrée 12€ (inclut une assiette de mignardises sucrées).

Renseignements et réservations au 06 42 97 77 19. Réservations possible sur HelloAsso https://www.helloasso.com/associations/aidons-teo/evenements/soiree-caritative-karaoke-live-band .

Salle Pierre Baumann Épervans 71380 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 42 97 77 19 sandramonvoisin@hotmail.fr

