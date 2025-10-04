Soirée caritative Octobre Rose Saint-Mariens
Soirée caritative Octobre Rose Saint-Mariens samedi 4 octobre 2025.
Soirée caritative Octobre Rose
Le Bourg Saint-Mariens Gironde
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-04
Date(s) :
2025-10-04
Cette soirée caritative au profit d’Octobre Rose , propose un défilé de mode, un repas et une soirée dansante. .
Le Bourg Saint-Mariens 33620 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 87 89 29
