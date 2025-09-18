Soirée caritative Rêves Amiens

Soirée caritative Rêves Amiens jeudi 18 septembre 2025.

Soirée caritative Rêves

21 Rue Flatters Amiens Somme

Tarif : 30 – 30 –

30

Tarif unique

Date et horaire :

Début : 2025-09-18 18:30:00

fin : 2025-09-18

Date(s) :

2025-09-18

Participez à une soirée pleine de douceur au Mercure Amiens Cathedrale pour l’Association Rêves qui réalise les souhaits des enfants gravement malades !

Le jeudi 18 septembre prochain, dans le jardin de l’établissement, partagez un moment chaleureux autour d’un brasero sous les étoiles. L’ambiance musicale Bossa Nova accompagnera agréablement la soirée pour créer une atmosphère douce et festive.

Entre amis, collègues, voisins ou proches, c’est l’occasion idéale de partager une belle soirée ensemble pour clôturer l’été, tout en soutenant les enfants gravement malades .

Votre participation sera intégralement reversée à l’association afin d’offrir une parenthèse de bonheur ♥️ à des petits Rêveurs.

Rendez-vous le jeudi 18 septembre 2025, à partir de 18h30, à l’hôtel Mercure Amiens Cathédrale 21/23 rue Flatters, 80000 AMIENS

Participation de 30€ avec 100% des bénéfices reversés à l’association

Réservation obligatoire, places limitées 30 .

21 Rue Flatters Amiens 80000 Somme Hauts-de-France H7076-DM@accor.com

