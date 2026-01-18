Soirée caritative SOS violences 19-Paris Canaille-Cabaret les Swings-diner spectacle (Le Cabaret Gaillard) Brive-la-Gaillarde

Soirée caritative SOS violences 19-Paris Canaille-Cabaret les Swings-diner spectacle (Le Cabaret Gaillard)

6 Rue Louis Lépine Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2026-03-07

SOIRÉE CARITATIVE SOS VIOLENCE 19

PARIS CANAILLE SAISON 2 LE SPECTACLE CULTE REVIENT, ENCORE PLUS CANAILLE QUE JAMAIS !

À la veille du 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, le Cabaret Gaillard s’associe à l’association SOS Violences Conjugales 19 pour une soirée caritative le 7 mars 2026.

À cette occasion, une partie des bénéfices de la soirée sera reversée à l’association, qui œuvre depuis plus de 35 ans à l’accompagnement des victimes de violences conjugales à travers des actions d’écoute, d’accompagnement et de sensibilisation sur l’ensemble du territoire corrézien.

A partir de 42.70€

Billetterie disponible en ligne et point de vente à l’Office du Tourisme de Brive-la-Gaillarde

19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

