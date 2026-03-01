Soirée caritative soupe et pomme Les Allues
Soirée caritative soupe et pomme Les Allues jeudi 26 mars 2026.
Soirée caritative soupe et pomme
Maison des générations. Salle des jeunes. Les Allues Savoie
Début : 2026-03-26 19:00:00
fin : 2026-03-26 20:30:00
2026-03-26
Soirée caritative au profit l’association du diocèse de Pointe-Noire (Congo), organisée par la paroisse Saint-Martin Val Vanoise.
Maison des générations. Salle des jeunes. Les Allues 73550 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 37 02 10 49
English : Soup and apple charity evening
Charity evening to benefit the Pointe-Noire diocese association (Congo), organized by the Saint-Martin Val Vanoise parish.
