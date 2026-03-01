Soirée caritative soupe et pomme Les Allues

Maison des générations. Salle des jeunes. Les Allues Savoie

Début : 2026-03-26 19:00:00
2026-03-26

Soirée caritative au profit l’association du diocèse de Pointe-Noire (Congo), organisée par la paroisse Saint-Martin Val Vanoise.
Maison des générations. Salle des jeunes. Les Allues 73550 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 37 02 10 49 

English : Soup and apple charity evening

Charity evening to benefit the Pointe-Noire diocese association (Congo), organized by the Saint-Martin Val Vanoise parish.

