Soirée caritative soupe et pomme Les Allues

Soirée caritative soupe et pomme

Maison des générations. Salle des jeunes. Les Allues Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26 19:00:00

fin : 2026-03-26 20:30:00

Date(s) :

2026-03-26

Soirée caritative au profit l’association du diocèse de Pointe-Noire (Congo), organisée par la paroisse Saint-Martin Val Vanoise.

Maison des générations. Salle des jeunes. Les Allues 73550 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 37 02 10 49

English : Soup and apple charity evening

Charity evening to benefit the Pointe-Noire diocese association (Congo), organized by the Saint-Martin Val Vanoise parish.

