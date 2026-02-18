Soirée caritative Spectacle Ma famille en or Saumur
Soirée caritative Spectacle Ma famille en or Saumur jeudi 9 avril 2026.
Soirée caritative Spectacle Ma famille en or
Place de la Bilange Saumur Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-09 20:30:00
fin : 2026-04-09 22:30:00
Date(s) :
2026-04-09
Organisé par le Rotary Club Saumur Val de Loire, le spectacle Ma Famille en Or , nouvelle pépite de comédie signée Joseph Gallet et Élodie Wallace, arrive à Saumur après avoir triomphé au Festival Off d’Avignon.
La famille Demasure décroche le jackpot un mystérieux milliardaire argentin leur lègue toute sa fortune. Direction l’Amérique du Sud pour toucher l’héritage… à une condition près ils doivent impérativement être réunis au complet devant le notaire pour signer les documents.
Problème Ariane, la sœur, a coupé les ponts. Partie faire le tour du monde depuis trois mois, elle reste introuvable.
Déterminés à ne pas passer à côté de cette chance inespérée, les Demasure se lancent alors dans une chasse effrénée aux quatre coins du globe, suivant les indices qu’Ariane a laissés derrière elle.
Ce road trip aussi imprévisible que chaotique deviendra l’occasion de régler les comptes, de révéler des secrets bien enfouis… et de comprendre pourquoi cet inconnu leur a confié une fortune capable de bouleverser leur destin. Une aventure drôle, mouvementée et profondément initiatique.
PRECISIONS HORAIRES
Jeudi 9 avril 2026 de 20h30 à 22h30.
Ouverture des portes à 20h. .
Place de la Bilange Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 40 20 60
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Organized by the Rotary Club Saumur Val de Loire, Ma Famille en Or , a new comedy nugget by Joseph Gallet and Élodie Wallace, arrives in Saumur after triumphing at the Festival Off d’Avignon.
L’événement Soirée caritative Spectacle Ma famille en or Saumur a été mis à jour le 2026-02-18 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME