Soirée caritative Spectacle Ma famille en or Saumur

Organisé par le Rotary Club Saumur Val de Loire, le spectacle Ma Famille en Or , nouvelle pépite de comédie signée Joseph Gallet et Élodie Wallace, arrive à Saumur après avoir triomphé au Festival Off d’Avignon.

La famille Demasure décroche le jackpot un mystérieux milliardaire argentin leur lègue toute sa fortune. Direction l’Amérique du Sud pour toucher l’héritage… à une condition près ils doivent impérativement être réunis au complet devant le notaire pour signer les documents.

Problème Ariane, la sœur, a coupé les ponts. Partie faire le tour du monde depuis trois mois, elle reste introuvable.

Déterminés à ne pas passer à côté de cette chance inespérée, les Demasure se lancent alors dans une chasse effrénée aux quatre coins du globe, suivant les indices qu’Ariane a laissés derrière elle.

Ce road trip aussi imprévisible que chaotique deviendra l’occasion de régler les comptes, de révéler des secrets bien enfouis… et de comprendre pourquoi cet inconnu leur a confié une fortune capable de bouleverser leur destin. Une aventure drôle, mouvementée et profondément initiatique.

PRECISIONS HORAIRES

Jeudi 9 avril 2026 de 20h30 à 22h30.

Ouverture des portes à 20h. .

Place de la Bilange Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 40 20 60

Organized by the Rotary Club Saumur Val de Loire, Ma Famille en Or , a new comedy nugget by Joseph Gallet and Élodie Wallace, arrives in Saumur after triumphing at the Festival Off d’Avignon.

