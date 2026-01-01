Soirée caritative Téléthon Au temps du Moyen-Âge Levet

Soirée caritative Téléthon Au temps du Moyen-Âge

Spectacle interactif de la troupe Legrand Menestrel et Les Amis Jaques Coeur mêlant théâtre, chants, musique et danse incitant les spectateurs à faire une plongée dans le Moyen-âge. Tous les profits seront reversés au Téléthon.

Une missive circule à travers la somptueuse ville de Bourges et suit de multiples parcours. Enguerrand et son Seigneur Sire Siguebert sont chargés de remettre en grand secret un message à l’argentier Jacques Cœur, l’informant de sa disgrâce auprès du roi Charles VII. En ce jour glorieux de l’avènement du fils de Jacques Cœur au rang d’archevêque de la cathédrale Saint-Etienne, les rues sont bien animées. Notre jeune ami, tout au long d’une journée riche en émotions, fait de multiples rencontres Il se mêlera au cortège endiablé avant de rejoindre la Grande Maison . .

Place du 8 Mai Levet 18340 Cher Centre-Val de Loire +33 6 80 91 20 36 trocplanteslevet@live.fr

Interactive show by the Legrand Menestrel troupe and Les Amis Jaques Coeur, combining theater, song, music and dance, taking spectators on a journey back to the Middle Ages. All profits will be donated to the Telethon.

