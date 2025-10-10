Soirée caritative Unis en Rose Le Comptoir de Fanny La Ciotat

Vendredi 10 octobre 2025 à partir de 19h. Le Comptoir de Fanny 300 avenue des Mattes La Ciotat Bouches-du-Rhône

Début : 2025-10-10 19:00:00

Venez partager une soirée caritative conviviale et gourmande organisée par Workmattes et Le Comptoir de Fanny au profit de l’Institut Paoli-Calmettes.

Cet événement s’inscrit dans le cadre d’Octobre Rose, mois de sensibilisation à la lutte contre le cancer du sein.

L’événement réunira habitants, associations et partenaires locaux autour d’un moment festif et engagé.



Les bénéfices de la soirée seront intégralement reversés à l’Institut Paoli-Calmettes (IPC), centre de référence dans la recherche et le traitement du cancer. Le tarif d’entrée comprend un buffet ainsi qu’une boisson. Les participants auront également la possibilité de consommer au bar du Comptoir de Fanny, et les bénéfices de ces consommations seront également reversés à l’IPC. Enfin, chacun pourra profiter des activités proposées sur place (terrain de pétanque, karaoké, fléchettes, baby-foot).

Une collecte de dons en ligne a également été mise en place pour celles et ceux qui souhaiteraient soutenir la cause à distance.

Au cours de la soirée, Madame Pascal Carole, responsable de la partie dons de l’IPC, prendra la parole pour présenter l’importance des contributions, accompagnée de professionnels de santé afin de sensibiliser les participants aux avancées de la recherche et à l’impact concret des dons.

En participant à Unis en Rose, chacun contribue à soutenir concrètement la recherche, tout en partageant un moment chaleureux et fédérateur dans un cadre convivial. .

Le Comptoir de Fanny 300 avenue des Mattes La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Come and share a convivial, gourmet evening of charity organized by Workmattes and Le Comptoir de Fanny in aid of the Institut Paoli-Calmettes.

German :

Kommen Sie zu einem geselligen und leckeren Wohltätigkeitsabend, der von Workmattes und Le Comptoir de Fanny zugunsten des Institut Paoli-Calmettes organisiert wird.

Italiano :

Venite a godervi una serata conviviale e gastronomica di beneficenza organizzata da Workmattes e Le Comptoir de Fanny a favore dell’Institut Paoli-Calmettes.

Espanol :

Disfrute de una agradable velada gastronómica benéfica organizada por Workmattes y Le Comptoir de Fanny en beneficio del Instituto Paoli-Calmettes.

