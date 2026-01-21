Soirée Carna’flette

Larrivière-Saint-Savin Landes

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Fondez pour la tartiflette et sortez vos plus beaux déguisement !

Soirée organisée par le Comité des fêtes de Larrivière Saint Savin. Menu Tartiflette Salade Dessert glacé vin et café et compris. Tarifs 10€ adulte 5€ enfant

Soirée dansante ouvert à tous avec animation DJ Lots pour les meilleurs déguisements .

Larrivière-Saint-Savin 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 04 94 95

