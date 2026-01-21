Soirée Carna’flette Larrivière-Saint-Savin
Soirée Carna’flette Larrivière-Saint-Savin samedi 21 février 2026.
Soirée Carna’flette
Larrivière-Saint-Savin Landes
Tarif : – – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
Fondez pour la tartiflette et sortez vos plus beaux déguisement !
Soirée organisée par le Comité des fêtes de Larrivière Saint Savin. Menu Tartiflette Salade Dessert glacé vin et café et compris. Tarifs 10€ adulte 5€ enfant
Soirée dansante ouvert à tous avec animation DJ Lots pour les meilleurs déguisements .
Larrivière-Saint-Savin 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 04 94 95
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée Carna’flette
L’événement Soirée Carna’flette Larrivière-Saint-Savin a été mis à jour le 2026-01-19 par OT Grenade