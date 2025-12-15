Soirée Carnaval à La Petite Vitesse La Petite Vitesse Dinan

Soirée Carnaval à La Petite Vitesse

La Petite Vitesse 2 Rue Bertrand Robidou Dinan Côtes-d'Armor

Début : 2026-02-21 18:00:00

fin : 2026-02-21 01:00:00

2026-02-21

Besoin de s’échauffer pour la parade du dimanche ? On a tout prévu !

Rendez-vous le samedi soir à La Petite Vitesse Ti-Lõ ! C’est une soirée de folie qui s’annonce avec DJ, concours de déguisement, et pleins d’autres surprises… .

+33 2 96 81 01 71

