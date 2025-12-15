Soirée Carnaval à La Petite Vitesse La Petite Vitesse Dinan
Soirée Carnaval à La Petite Vitesse La Petite Vitesse Dinan samedi 21 février 2026.
Soirée Carnaval à La Petite Vitesse
La Petite Vitesse 2 Rue Bertrand Robidou Dinan Côtes-d'Armor
Début : 2026-02-21 18:00:00
fin : 2026-02-21 01:00:00
2026-02-21
Besoin de s'échauffer pour la parade du dimanche ? On a tout prévu !
Rendez-vous le samedi soir à La Petite Vitesse Ti-Lõ ! C'est une soirée de folie qui s'annonce avec DJ, concours de déguisement, et pleins d'autres surprises… .
+33 2 96 81 01 71
