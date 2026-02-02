Soirée Carnaval à Niort Chauray
Soirée Carnaval à Niort Chauray samedi 21 février 2026.
Soirée Carnaval à Niort
Rue du 8 Mai Chauray Deux-Sèvres
Tarif : – – 2.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : 2026-02-21
Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
Soirée Carnaval Samedi 21 février 2026 dès 18h
Soirée dansante
Concours de déguisement pour les volontaires (avec cadeaux à gagner)
Buvette
Repas sur réservation Tartiflette & tarte aux fruits
Salle des fêtes de Niort Saint-Liguaire .
Rue du 8 Mai Chauray 79180 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine yakayale79@gmail.com
English : Soirée Carnaval à Niort
