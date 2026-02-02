Soirée Carnaval à Niort Chauray

Soirée Carnaval à Niort Chauray samedi 21 février 2026.

Rue du 8 Mai Chauray Deux-Sèvres

Tarif : – – 2.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-21

2026-02-21

Soirée Carnaval Samedi 21 février 2026 dès 18h

Soirée dansante

Concours de déguisement pour les volontaires (avec cadeaux à gagner)

Buvette

Repas sur réservation Tartiflette & tarte aux fruits

Salle des fêtes de Niort Saint-Liguaire   .

Rue du 8 Mai Chauray 79180 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine   yakayale79@gmail.com

